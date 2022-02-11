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Son dakika haberi: Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi: Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

11.02.2022 21:54

Son dakika 3. sayfa haberi... Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama Van merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

VAN - Van merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde

terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ilimiz merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmış, 2'si kamu personeli olmak üzere 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Son dakika haberi: Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi: Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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