Son dakika! İş yerlerinde kapsamlı korona virüs denetimi - Son Dakika

İş yerlerinde kapsamlı korona virüs denetimi

VAN - Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, normalleşme süreciyle birlikte kentin en işlek noktalarında hizmet veren işletmelere yönelik kapsamlı denetim yaptı.

Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kentin en işlek caddelerinden olan İki Nisan Caddesi'ndeki işletmeleri denetleyen ekipler; dezenfektan, hijyen, sosyal mesafe ve maske konularında esnafı uyardı. Kadın polislerin de aralarında bulunduğu ekipler, özellikle insan yoğunluğunun yaşandığı kafeterya ve market gibi alanları inceledi.

İncelemelerini titizlikle sürdüren ekipler, yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarında belirlenen kurallar dahilinde kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanmaları, gıda üretim ve servis hijyeni konularında da bilgilendirmelerde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların sağlığı için salgının yayılımının engellenmesi ve daha hijyenik bir Van için denetimlere kesintisiz devam edileceğini bildirdi.

(YLM-MSA-Y)