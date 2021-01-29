Son dakika haberleri... - Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... - Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

29.01.2021 11:47

Son dakika haber: - Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında kadınları bilgilendirmeye devam ediyor.

- Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında kadınları bilgilendirmeye devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Van ilinde kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon, işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları kapsamında; Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Van

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek KADES afişleri belediye otobüslerine asılmış ve KADES tanıtım videolarının otobüslerde oynatılması sağlanmıştır. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelimizce Van Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarını kullanan kadın vatandaşlarımıza broşür dağıtımı yapılarak 2021 yılı toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi.

Son dakika haberleri... - Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi
Son dakika haberleri... - Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi
Son dakika haberleri... - Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi
Son dakika haberleri... - Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

Van Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 112, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... - Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika


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