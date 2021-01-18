İran askerlerinin, Van'da çığ düştüğü, 9 İranlının çığ altında kaldığı ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika

İran askerlerinin, Van'da çığ düştüğü, 9 İranlının çığ altında kaldığı ihbarı asılsız çıktı

İran askerlerinin, Van\'da çığ düştüğü, 9 İranlının çığ altında kaldığı ihbarı asılsız çıktı
Son Güncelleme: 18.01.2021 18:10

Van Valiliği, İran sınırında 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgede yapılan arama çalışmalarında çığ olayına rastlanmadığını duyurdu.

Van Valiliği, İran sınırında 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgede yapılan arama çalışmalarında çığ olayına rastlanmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İran askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığına, Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası sınır bölgesinde çığ düştüğü ihbarının yapıldığı bildirildi.

İhbarda, çığ altında kalan 9 İran vatandaşından 4'ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü, 5'inden haber alınamadığının belirtildi kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine Van'dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran askerlerinin, Van'da çığ düştüğü, 9 İranlının çığ altında kaldığı ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran askerlerinin, Van'da çığ düştüğü, 9 İranlının çığ altında kaldığı ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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