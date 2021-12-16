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Son dakika haberleri! Van Valisi Bilmez, Çatak'taki yatırımları inceledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Van Valisi Bilmez, Çatak'taki yatırımları inceledi

16.12.2021 12:53
Son dakika haberleri! Van Valisi Bilmez, Çatak'taki yatırımları inceledi

Son dakika haberi: Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı, Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Tusuf Altun ile Çatak ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

5 mahalle ve 32 mezrayı ilçeye bağlayan Konalga grup yolunda inceleme yapan Bilmez, yeni yapılan köprü ve asfalt çalışmalarını denetledi.

Atıksu ArıtmaTesisi'nde de incelemelerde bulunan Bilmez, çalışmalarla ilgili VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'dan bilgi aldı.

Bilmez, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Mehmet Emin Bilmez, Hisarcık, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Van Valisi Bilmez, Çatak'taki yatırımları inceledi - Son Dakika


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