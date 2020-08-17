Son dakika haberleri... VAN Van'da '65 yaş' kararlarını destekleyen de var eleştiren de - Son Dakika

Van'da '65 yaş' kararlarını destekleyen de var eleştiren de

VAN'da, 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, toplu merasim ve mevlit programlarına katılmaları ile belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Kentte kısıtlamaya uyulurken, yaşı 65'i geçen bazı kişiler kararı destekledi, bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla ilgili karara karşı çıktı.

Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği Van'da yeni ek tedbirler alındı. Van Valiliği tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılımı yasaklandı. Ayrıca 07.30- 10.00 ile 16.30- 19.00 saatleri arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arasında toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklandı. 65 yaş ve üstü kişilerle ilgili kararlara bazı kişilerden destek, bazılarından da eleştiri geldi.

'KARARI UYGUN BULMUYORUM'

Kent merkezinde dolaşan Zeki Bingöl (76), valiliğin getirdiği bazı kısıtlamaları uygun bulmadığını belirterek, 65 üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına alınmıyor. Alan araçlar da rencide ediyor. Sabah 10'dan önce acil işi olursa çarşıya gelmek mecburiyetinde kalır. Yaşlılar düğüne katılmazsa kim katılacak Kararları uygun bulmuyorum dedi.

'DÜĞÜNLERLE İLGİLİ KARARI DESTEKLİYORUZ'

Kemal Tonuç (66) ise valiliğin nişan ve düğünlerle ilgili kararını olumlu bulduklarını belirterek, Bazı 65 yaş üstü vatandaşların acil durumları oluyor. Aile hekimlerine gidiyorlar veya resmi bir kurumda işleri var. Toplu taşıma araçları bu vatandaşlarımızı almıyor. Saat 10.30'dan sonra binebilirsiniz, diyorlar. Bu, adamları üzüyor. Acil işleri olanlar mağdur oluyor. Nişan ve düğünlerle ilgili alınan kararı uygun buluyoruz. Ama toplu taşıma araçları ile ilgili alınan kararı uygun bulmuyoruz diye konuştu.

Bülent Turgul (34) da alınan kararı herkesin saygıyla karşılaması gerektiğini söyleyerek, Sadece devletin bu işe el atması değil de insanların kendileri düşünmesi gereken bir konu. Herkesin elinden geldiği kadar dışarı çıkmaması veya toplu alanlarda bulunmaması gereken bir durum. Valiliğin almış olduğu kararı saygıyla karşılıyorum dedi.