Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Son Dakika

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 20 aile, "Artık yeter yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak, İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü. HDP İl Başkanlığındaki partililere tepki gösteren aileler, çocuklarına ise teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Gevaşlı Yunus'un annesi Güleser Alkan, evladına geri gelmesini için çağrıda bulundu.

Güleser, "Oğlum Yunus 9 yıldır kayıptır. Ondan başka kimsem yok. Yunus'umu geri versinler. Geceleri gözüme uyku girmiyor. Gözlerim sürekli yaşlı. Hep onun geri gelme hayaliyle yaşıyorum." dedi.

Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar ise mücadelelerini evlatlarına kavuşana kadar sürdüreceklerini belirtti.

Evlatlarını geri almanın en büyük hakları olduğunu söyleyen Sancar, şunları kaytetti,

"Ben tek kendi kızım için burada değilim. Evladı dağda olan bütün anneler adına buradayım. Tek bir evladımızı bile orada bırakmayacağız. Bu mücadele hepsi dönene kadar devam edecek. Eğer sesimizi duyuyorsanız 'Gelin, devlet güçlerine teslim olun.' Biz HDP önüne gelip evlatlarımız için haykırınca onlar ise gürültü yaparak sesimizi bastırmaya çalışıyor. Biz onlardan korkmuyoruz. Diğer ailelerde gelip, bize destek versin. Allah'ın izniyle, devletimizin de gücüyle bu HDP kapanacak. Bu HDP kapandığı gün, Kandil yolu da kapanacak. Artık anne, babalar ağlamasın, evlat acısı görmesin."

Öte yandan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine katılarak, onlara karangil dağıtıp, desteklerini belirtti.

KADEM Van İl Temsilcisi Gamze Biçek Bozdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, KADEM olarak annelerin haklı mücadelesinin yanlarında olduklarını aktardı.

Bozdoğan, "Daha öncede Diyarbakır annelerimizi ziyaret edip, desteğimizi iletmiştik. Bugün de Van'daki annelimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Onları yalnız bırakmayacağız. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretlerimiz ve desteğimiz sürecek." dedi.