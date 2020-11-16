Son dakika haberleri... Varank: "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine...
16.11.2020 11:47
Son dakika haberleri: Varank: "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine başladık"
Varank: "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine başladık"
Gökdoğan, Bozdoğan, Uçak, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Varank: 'HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine... - Son Dakika Ekonomi
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