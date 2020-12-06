Son dakika haberleri... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: "Ekmek alıp hemen eve kaçacağım" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: "Ekmek alıp hemen eve kaçacağım"

06.12.2020 18:25
Son dakika haberleri... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti:

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyenleri affetmedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyenleri affetmedi. Yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesilirken, bazı vatandaşların diyaloğu da gülümsetti.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini aksatmayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağı ihlal edenlere cezayı kesti. Yiğit Polis Merkezi önünde yapılan uygulamaya, asayiş, karakol ve trafik ekipleri katıldı. Ekipler, yaya veya araçlarıyla yola çıkanlar üzerinde uygulama yaptı. Belgesi veya izni olmayan kişiler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza işlemi yapıldı.

Hafta sonu itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesildi. Bazı vatandaşların polislerle diyaloğu ise gülümsetti. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: Ekmek alıp hemen eve kaçacağım
Son dakika haberleri... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: Ekmek alıp hemen eve kaçacağım
Son dakika haberleri... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: Ekmek alıp hemen eve kaçacağım
Son dakika haberleri... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: Ekmek alıp hemen eve kaçacağım
Son dakika haberleri... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: Ekmek alıp hemen eve kaçacağım

Para Cezası, Tekirdağ, Malkara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım' - Son Dakika


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