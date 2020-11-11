Son dakika haberleri: Vatandaşın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Vatandaşın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı

11.11.2020 21:41
Son dakika haberleri: Vatandaşın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı, System.String[]

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, 81 ile gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokak, meydan ve durak gibi alanlarda sigara yasağı uygulamaya konulacak.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, 81 ile gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokak, meydan ve durak gibi alanlarda sigara yasağı uygulamaya konulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı, özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.'SİGARA İÇME YASAĞI'Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapılarak salgının seyri ve olası riskler konusunda uyarı yapıldı. Hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı.Özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıklarının görüldüğü belirtilerek, "Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek" denildi.'SALGININ SEYRİ TAKİP EDİLECEK'Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesinin gerektiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10: 00­-16: 00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak. Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar  belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise  kısıtlama aynı usulle kaldırılacak."


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Vatandaşın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı - Son Dakika


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