DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Vatandaşını Afyonkarahisar'da öldüren Afgan, Denizli'de yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da tartışma sonrası karnından bıçaklanan Afganistan uyruklu İbrahim Mohammed yaşamını yitirdi. Kaçan cinayet şüphelisi Afganistan uyruklu B.M.B. ise Denizli'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkez Fakıpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi İmaret Camisi karşısındaki bir iş yerinin önünde önceki gece İbrahim Mohammed'in, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler karnından 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen İbrahim Mohammed'i ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen İbrahim Mohammed kurtarılamadı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİOlayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışma sonrası cinayet şüphelisinin B.M.B. olduğu belirlendi. B.M.B.'nin aralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası İbrahim Mohammed'i karnından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtığı tespit edildi.DENİZLİ'DE YAKALANDIŞüphelinin Çay 'a gitmiş olabileceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, ilçeye giderek çalışmalarını sürdürdü. Buradaki Afgan vatandaşlarla görüşen polis, B.M.B.'nin cep telefonunu satarak İzmir 'e gitmek üzere bir araca bindiğini belirledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, takibe alınan aracın Denizli'ye doğru geldiğini iletti. Kent girişinde önlem alan ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta bulunan B.M.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAMERADAAfyonkarahisar'da tartıştığı Afganistan uyruklu İbrahim Mohammed'i bıçaklayıp, öldürdüğü iddia edilen ve Denizli'de yakalanan cinayet şüphelisi Afganistan uyruklu B.M.B.'nin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yürüyerek giden B.M.B.'nin bir süre sonra aynı noktadan telaşla ve koşarak uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelinin yürümesiŞüphelinin aynı yerden telaşlı şekilde koşarak uzaklaşmasıCinayet şüphelisinin fotoğrafı

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

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Marmara Gölü tabanından gelen ses merak uyandırdı

EGE Bölgesi'nin kuş cenneti olarak bilinen Manisa'daki Marmara Gölü'nde yaşanan kuraklığın ardından kuruyan göl tabanında oluşan çukurdan gelen fokurdama sesi, bölge halkında merak uyandırırken, jandarma çukur çevresinde güvenlik önlemi aldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen, başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de bulunduğu 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, neredeyse tamamen kurudu. Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara sınırları içerisinde bulunan gölün, kuruyan tabanında oluşan küçük çaplı bir çukurdan gelen ses ve yanıcı gaz ise merak uyandırdı. Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız, yetkililerin oluşan çukurdan gelen ses ve çıkan gazla ilgili araştırma yapmalarını beklediklerini söyledi.Muhtar Ayyıldız, "Bizler bu gölde 20 yıl önce balıkçılıkla uğraşıyorduk. Bulunduğumuz alan da göl yatağıydı ve metrelerce su vardı. Gölde su olduğu zaman bulunduğumuz bu alan fokur fokur kaynar ve su kabarcıkları çıkardı. Biz balıkçıklar da bu noktaya oksijen bol olduğu için balık da bol olur diye ağ atardık. Tabi aradan uzun yıllar geçti ve gölümüz kurudu. Kuruyan bu alan üzerinde zamanla hayvancılık yapılmaya başlandı. Bir süre önce gece saatlerinde buraya gelen çobanlar yerden bir ses geldiğini duymuş. Sesin geldiği noktayı belirlemişler ve ertesi gün bizlere haber verdiler. Biz de geldik gördük ki göl tabanında küçük bir çukur oluşmuş ve bu çukurdan yanıcı bir gaz geliyor. Birkaç gün önce bu çukurun içine plastik bir şişe attık ve bir süre sonra kendiliğinden yanmaya başladı. Zehirli olduğunu düşündüğümüz bu gaz bizleri oldukça rahatsız etti. Daha sonra ise bir süreliğine çukura eğildik ve fokurdama sesini duyduk. Birkaç gündür gaz çıkışı yok ama toprağın sıcaklığı arttı. Ayrıca toprağın yapısında bozulmalar görüyoruz. Toprak farklı bir renk almaya başladı. Fokurdama sesi de her geçen gün artıyor" dedi.'JANDARMA ŞERİTLE ETRAFINI ÇEVİRDİ'Oluşan çukur ve koku nedeniyle jandarmaya bilgi verdiklerini belirten Ayyıldız, "Çıkan gaz ve fokurdama sesini duyduktan sonra jandarma ekiplerine haber verdik. Jandarma da kısa süre sonra gelerek çukurun etrafını şeritle kapattı. Şu anda net bir şekilde kazanda su kaynar gibi ses gelmeye devam ediyor. Bizler devletimizin ilgili kurumlarının bu bölgeye gelip bir anca önce inceleme yapmasını istiyoruz. Belki ülkemiz için hayırlı bir gelişme olacaktır" diye konuştu.Mahalleliden Hasan Koç ise, "Çukurun oluşumu ve gelen sesin ardından jandarma burayı şeritle kapattı. Hem merak ediyoruz hem tedirginiz. Yetkililerin bir an önce bu bölgede araştırma yapmalarını talep ediyoruz. Bu bölgede daha önceleri tulumbalardan metan gazı çıktığını biliyoruz. Ama bu kez bir fokurdama sesi de mevcut" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oluşan çukurun görüntüsü.Çukurdan gelen sesin görüntüsü.Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ile röp.Mahalle sakinlerinden Hasan Koç ile röp.Muhtar Ayyıldız'ın bir süre önce çukura attığı plastik şişenin yanmasından görüntüsü

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çevre yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu İslam Öziyev (9), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çocuğa çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna daldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ömer K. (29) adliyeye sevk edildi.Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Ömer K. yönetimindeki 06 BYT 295 plakalı lüks otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kazakistan uyruklu İslam Öziyev'e çarptı. Kazanın etkisiyle havaya fırlayan çocuk, yerde hareketsiz kaldı. Kontrolden çıkan otomobil ise yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Önce istasyonun dış tarafındaki duvara çarpan otomobil, ardından bir pompanın metal korumasına çarparak durdu.KURTARILAMADIKazada ağır yaralanan İslam Öziyev, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza sonrası hasar gören otomobil çekici yardımıyla götürülürken, sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDIOtomobilin çocuğa çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna daldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin önce istasyonun ön tarafından bulunan duvara ardından da içerideki pompaya çarptığı anlar yer aldı. Otomobil pompaya çarptığı anda bir görevlinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.ADLİYEYE SEVK EDİLDİİslam Öziyev'in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltındaki sürücü Ömer K., bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer K.'nin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, çevre yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu İslam Öziyev'e çarparak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Ömer Kavici'nin işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinden sonra mahkemeye çıkarılan Kavici, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsüAdliyeden genel ve detay görüntüSürücünün adliyeye sevk edilirken görüntüsü

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Cezaevi arkadaşlarını da iş bulma vaadiyle dolandırmış

GAZİANTEP'te dolandırıcılık suçuyla girdiği cezaevinde edindiği arkadaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi, belediyede işe yerleştirme vaadiyle dolandıran M.A. (34) polis tarafından yakalandı.Kentte çok sayıda kişi polise, M.A.'nın kendilerine belediyede iş bulacağı vaadiyle 'dosya parası' adı altında para alıp kayıplara karıştığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Daha önceden de aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.A.'nın adresini belirleyen ekipler şüpheliyi düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı.Şüpheli M.A.'nın dolandırıcılık suçu ile yattığı cezaevinde edindiği arkadaşlarını iş bulma vaadiyle dolandırdığı öğrenildi. M.A.'nın dolandırdığı kişilere belediyede iş verileceğini söylediği ve dosya masrafları adı altında para aldığı öne sürüldü. M.A.'nın parayı aldıktan sonra ankesörlü telefonla bu kişileri arayarak kendisini belediye personeli olarak tanıttığı ve işe alım sürecinin başarılı geçtiğini söyleyip kandırdığı belirlendi.'Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Şüphelinin adliyeye götürülmesi

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP

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Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Kavaközü köyünde düzenlenen yer fıstığı hasat törenine telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kent genelinde bu yıl 60 bin dekarda 20 bin ton yer fıstığı üretimi yapıldığını belirterek, "Bu da Şırnak'ın ilk 3'teki ilden biri olduğunu gösteriyor. Allah'a şükürler olsun ki artık Şırnak hep güzelliklerle, hep rekorlarla, iyi konularda anılmaya başladı" dedi.Türkiye'nin Irak ile Suriye sınırı arasındaki Şırnak'ın Silopi ilçesi Kavaközü köyünde, yer fıstığı hasat töreni düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, ziraat odalarının başkanları ve çiftçiler katıldı.'ŞIRNAK BUNDAN SONRA NE DERSE O'Törene telefon bağlantısı ile katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak'a özel bir ilgi gösterdiklerini ifade ederek, "2019'da 30 bin dekar olan toplam üretimin bu yıl 60 bin dekarda olması son derece önemlidir. Tabi ki üretimin de 20 bin tonlara gelmesi güzel. Bu da Şırnak'ın ilk 3 ilden biri olduğunu gösteriyor. Allah'a şükürler olsun ki artık Şırnak hep güzelliklerle, rekorlarla, iyi konularda anılmaya başladı. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her konuda Şırnak'ın, vatandaşlarımızın, belediyemizin, valiliğimizin yanındayız. Şırnak'a 18 yılda 518 milyon TL destek verdik. Bu da 4 misli tarımsal gayrı safi hasılanın artmasına sebebiyet verdi. Şırnak çok daha fazlasını hak ediyor. Çok daha fazlası yapılabilir. Çok daha fazlası için biz bakanlık olarak Şırnak'ın emrindeyiz. Şırnak bundan sonra ne derse o olacak" diye konuştu.'DEKAR BAŞI 3 BİN TL GELİR'Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, traktörün şoför koltuğuna geçerek çiftçilerle birlikte yer fıstığı hasadı yaptı. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, şunları kaydetti: "Yer fıstığı ilimizde özellikle 2017 yılından itibaren yapılmaya başlandı. O yılda 8 bin dekar iken bugün çok şükür 60 bin dekarı bulmuş durumdayız. Şu anda Türkiye'de yer fıstığı hasadında 3'üncü sıradayız. İlçemizdeki 10 köyümüzde bu faaliyet yapılıyor. 400'e yakın çiftçimiz de bundan gelir elde ediyor. Geçen yılın rakamlarına göre dekar başı brüt yaklaşık 3 bin TL gelir var. Bu sene tabi fiyatlar biraz daha arttı ve rekolteye göre çiftçimizin eline yaklaşık 330 milyon TL para geçecek, kazanç elde edecek."

Şırnak ve ilçelerinde üretilen yer fıstığı işlenmek üzere Osmaniye'deki fabrikalara gönderiliyor. Oradan da iç ve dış piyasaya pazarlanıyor.