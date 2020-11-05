Son dakika haberleri... Vatandaşlar evlerinden güvenlik güçleri eşliğinde tahliye ediliyor - Son Dakika

İZMİR'de depremde evleri zarar gören vatandaşların tahliyesi, polis ve jandarmanın gözetiminde sürüyor.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu. Depremde büyük bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü, 114 kişi yaşamını yitirdi. Büyük ölçüde zarar gören binalar için tahliye kararları verildi. Vatandaşların tahliyesi, polis ve jandarmanın gözetiminde sürüyor. Kısa süreliğine girilen binalardan vatandaş değerli eşyalarını çıkarıyor.