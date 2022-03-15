Son dakika haberleri! Vatandaşlardan kentsel dönüşümde belediyeye destek - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Vatandaşlardan kentsel dönüşümde belediyeye destek

15.03.2022 12:09
Son dakika haberleri! Vatandaşlardan kentsel dönüşümde belediyeye destek

Son dakika haberler: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için vatandaşlarla anlaşmaya başladıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için vatandaşlarla anlaşmaya başladıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 23 blok, 864 daireden oluşacak ikinci etap projesinin hayırlı olmasını diledi.

İlçe olarak kentsel dönüşümde hız kesmediklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Proje'mizde vatandaş anlaşmasını başlattık. Burada yapılacak çalışmalarımız ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, merak ettikleri soruları cevaplıyoruz. Bakanlığımıza zemin +9 kat olarak projelendirerek sunacağız. Elimizden geldiğince herkesi daire sahibi yapmak için burada 4 tip daire oluşturuyoruz. Projemiz 105, 115, 143 ve 160 metrekare olarak 23 blok, 864 daire olacak. Vatandaşlarımızla anlaşarak arsa büyüklüğüne göre daire vermeye çalışacağız. Arzumuz başladığımız bu çalışmayı tamamlayarak vatandaşlarımızı yeni dairelerine kavuşturmak."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Vatandaşlardan kentsel dönüşümde belediyeye destek - Son Dakika


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