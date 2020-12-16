Son dakika haberleri! Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisine "cinsel saldırıdan" hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisine "cinsel saldırıdan" hapis cezası

16.12.2020 19:47
Son dakika haberleri! Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisine

Son dakika habere göre Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa'da 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa'da 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

Mahkeme, Ventura'nın söz konusu 4 kişiye 13 bin avro maddi tazminat ve 9 bin avro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Aralarında Paris Belediyesinin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2019'da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.

Vatikan, Fransa, Paris, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisine 'cinsel saldırıdan' hapis cezası - Son Dakika


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