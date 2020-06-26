Son dakika haberleri... Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşın bahçesinde çalıştı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşın bahçesinde çalıştı

Son dakika haberi... Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, destek isteyen vatandaşın bahçesinde çalıştı.

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, destek isteyen vatandaşın bahçesinde çalıştı.

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Afetevleri Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki Mehmet Ali Dayan, bir yakınının aracılığıyla temasa geçtiği ekiplerden bahçedeki işlerine yardımcı olmaları için destek istedi.

Toplam 10 kişiden oluşan ekip, Dayan'ın bahçesine giderek fidanların bakımını yaptı, ağaçların kenarındaki otları temizleyerek 2 günlük işi 2 saatte bitirdi.

Grup üyesi Nedim Ayhan, salgın döneminde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalarına destek için kurulan grubun gönüllülük faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Talep eden her vatandaşa yardım ulaştırdıklarını belirten Ayhan, "Mehmet Ali amcamız bahçede çalıştıracak kimseyi bulamadığından bizi arayarak yardım talebinde bulundu. Biz de amcamızın bahçesine gelerek bahçedeki işlerinde yardımcı olduk. Çok memnun oldu. Amcamızın yüzündeki tebessüm ve duası her şeye bedeldir." dedi.

Rıdvan Aldemir de grup olarak talep eden her vatandaşın yardımına koştuklarını dile getirdi. Aldemir, bahçede çalışarak hem vatandaşı sevindirdiklerini hem de kendilerinin mutlu olduğunu kaydetti.

Mehmet Ali Dayan ise desteklerinden dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:01 Kaynak: AA

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