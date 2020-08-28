Son dakika haberleri... VERBİS'e kayıt için son gün 30 Eylül

KİŞİSEL verilerin korunması ve güvenlik önlemleri için 2016 yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) hazırlandığını söyleyen Bilgi Güvenliği Danışmanı Ateş Sünbül, "Kanun, bireylerin bilgilerini paylaştığı veri sorumluları ve işleyenlerin koruma yöntemi ve usullerini kapsıyor. Veri sorumluları kişisel verileri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmak zorunda. VERBİS'e kaydolmaları için tanınan süre 30 Eylül tarihinde sona eriyor. Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında ise kanunda idari para cezası öngörülüyor" dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmak için tanınan sürelerini çeşitli sektör temsilcilerinin, koronavirüs salgını nedeniyle bazı iş yerlerinin kapalı olması, uzaktan veya dönüşümlü çalışma modellerinin uygulanması nedeniyle 30 Eylül'e uzatılmıştı. Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partner'ı Ateş Sünbül, VERBİS'e yönelik bilgi vererek, sürecinin neler getirdiğini anlattı.

VERİ İŞLEME DAHA ŞEFFAF VE GÜVENLİ OLACAKBu sayede kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçileceğini aktaran Sünbül, "Kişisel bilgileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmasıyla, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde şeffaflık sağlanması ve veri sorumlarının mevzuata uyumlu hareket etmeleri konusunda daha güvenli bir ortam oluşturulması amacını taşıyor" diye konuştu.İDARİ PARA CEZASI ÖNGÖRÜLÜYORVeri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e kaydolmasının zorunlu olacağını vurgulayan Sünbül, "Kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için kurul tarafından belirlenen tarihler Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmişti. Buna göre, yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumlularının VERBİS'e kaydolmaları için tanınan süre 30 Eylül tarihinde sona eriyor. Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında ise kanunda idari para cezası öngörülüyor" ifadelerini kullandı.VERBİS KAYDI OLAN ŞİRKETLER İÇİN NASIL SORGULAMA YAPABİLİR?Kaydın gerçekleştirildiği resmi sitede biz kişilerinde şirketlerin sorgulayabileceği bir kısım bulunduğunu söyleyen Sünbül, "Çalıştığınız veya veri paylaştığınız şirketin ticari unvanı ile sorgulama yaptığınızda karşınıza şirketin beyanatı çıkacaktır. Beyanat içeriğinde olumlu yapılan süreçler ifade edildiği gibi eksik olanlar da ifade edilmektedir" dedi.VATANDAŞLARIN HAKLARIKanunun kişilere aydınlanma hakkı sağladığını dile getiren Ateş Sünbül, "VERBİS bilgi sorgulaması yaptığınızda aklınıza takılan bir soru veya şüpheye düştüğünüz bir husus olursa ilgili veri sorumlusu/işleyen ile iletişime geçme hakkımız bulunuyor. Örneğin bir vale şirketi kişisel verileri yurt dışı ile paylaştığını beyan etti diyelim, kiminle ve ne şekilde paylaştığını sorma hakkımız bulunuyor. Gerektiğinde açık rızamızı çekebilme ve paylaşıldığı yerlerden sildirme hakkımız bulunuyor" ifadelerini kullandı."ŞİRKET 30 GÜN İÇİNDE CEVAP VERMEK ZORUNDA"Aynı şekilde kişisel bilgilerin güvenliğini sorgulama hakkınızın da bulunduğunu söyleyen Sünbül, "Sorularınıza 30 gün içinde ilgili şirket cevap vermek zorundadır. Cevaplar yetersiz ise veya hiç cevap verilmediyse Kanun'un 14. ve 15. maddelerinde ilgili kişilerin kurula yapacakları şikayetler hükme bağlanmıştır. Şikayet yoluna başvurulabilmesi için ilk olarak ilgili kişinin veri sorumlusuna 13. madde uyarınca yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması gerekiyor" diye konuştu.KİŞİSEL BİLGİLER YURT DIŞI İLE PAYLAŞABİLİR Mİ?

Kişisel bilgileri yurtdışı ile paylaşan şirketlerin bunu beyan etmesi gerektiğini vurgulayan Sünbül, "Açık rızalarda açıkça belirtmelidir. Aksi halde kurula danışılmalıdır. Unutmayın sildirme hakkımız hala bulunuyor. Paylaşılmasını istemiyorsanız bunun kontrolünün sizde olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor" dedi.