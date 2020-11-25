Son dakika haberleri | Veteriner hekime cinsel saldırı davasında dosya adli tıpa gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Veteriner hekime cinsel saldırı davasında dosya adli tıpa gönderildi

25.11.2020 15:31
Son dakika haberleri | Veteriner hekime cinsel saldırı davasında dosya adli tıpa gönderildi, System.String[]

Son dakika haber... Prof. Dr. H.B.'nin yanında çalıştırdığı veteriner hekim Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerinesanık H.B. ile kendisine yardım ettiği belirtilen sanıklar S.D. ve H.Ş. hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Prof. Dr. H.B.'nin yanında çalıştırdığı veteriner hekim Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine

sanık H.B. ile kendisine yardım ettiği belirtilen sanıklar S.D. ve H.Ş. hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, daha önce alınan adli tıp raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın bütün olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek ayrıntılı rapor istenilmesine karar verdi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanıklar H.B. ve H.Ş., mağdur Ç.B. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, müşteki ve sanık avukatlarının önceki celselerde dinlenmelerini istediği tanıkların dinleneceğini belirtti. Tanık Psikolog Metin Burak Kalyoncugil, 20 yıldır cinsel suçlarla, mağdurların yaşadığı travmalarla ilgili çalışma yürüttüğünü belirterek, "Travmalar kişinin daha önceki deneyimlerine, saldırının ani olup olmadığına, beklenip beklenmediğine göre değişir. Duruma göre saldırı mağdurda şok etkisi oluşturur. Bazı kişilerde saldırı sonrası kaçma, bazılarında ise donma durumu görülebilir. Mağdurların çoğu, suçlayıcı bir şekilde 'Neden kaçmadın, neden bağırmadın?' gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Bir kişi bu kadar ağır saldırıyla karşı karşıya kaldıktan sonra bir de bu suçlamalarla karşı karşıya kaldığı zaman travma katlanır. Bu tür saldırılara maruz kalan kişilerde zaman zaman geçici hafıza kaybı oluyor. Bazı kişilerde de o anın görüntülerinin zihinde canlanması bazen aylar, bazen de yıllar alıyor" diye konuştu.

Tanık Hale Hüseyinoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünde okuduğunu söyledi. Söz konusu olayla ilgili görgü tanıklığının olmadığını kaydeden Hüseyinoğlu, "Ancak biz burada yaşananları okulda yaşıyorduk. Başta H.B. olmak üzere birçok hocamız tarafından bu tür olayların yaşandığını biliyorum. Ben H.B.'den ders almadım ancak başka öğrencileri taciz ettiğini duyuyordum. Derslerde özellikle cinsel içerikli şakalar yaptığını söylüyorlardı. Ben ders almadığım için bana yönelik bir tacizi olmadı. Yabancı uyruklu öğrenciye odasında cinsel tacizde bulunduğunu herkes biliyor. Biz veteriner hekimliği öğrencileri olarak yaşananlarla ilgili mahkemeye dilekçe sunduk" şeklinde konuştu.

Tanık Hüseyinoğlu, "Neden tacize uğrayanlar şikayetçi olmuyor?" şeklindeki soruya, "Şikayetçi olmak kolay değil. Okulda belli bir hiyerarşik yapı var. 'Şikayetçi olursam dersten kalır mıyım? İsmim duyulursa diğer hocalar tepki gösterir mi?' diye korkuyor insanlar" cevabını verdi.

Sanık Jinekolog H.Ş. ile aynı muayenehaneyi kullanan Prof. Dr. Mustafa Uğur ise sanık tarafının tanığı olarak dinlendi. Olay günü Ç.B.'nin H.B. ile muayeneye geldiğini belirten Uğur, "Normal bir hasta görünümündeydi. Normal dışı bir davranışını görmedim. Görünümü olağandı. Jinekoloji muayenesi olmuş kişilerden farklı değildi. Aramızdaki sohbete katılmadı. 'Beni bırakın ben gideceğim' şeklinde bir şey demedi" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarına karşı söz verilen mağdur Ç.B., sanık avukatlarının savunmaları sırasında kendisine, "alkol kullandığı, bekaretinin olmadığı" şeklindeki ifadelerle saldırıldığını belirterek, "Ben tecavüze uğradım, hakkımı aramaya çalışıyorum" dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, daha önce alınan adli tıp raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın bütün olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek ayrıntılı rapor istenilmesine karar verdi. - ANKARA

Veteriner, Adli Tıp, Saldırı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Veteriner hekime cinsel saldırı davasında dosya adli tıpa gönderildi - Son Dakika


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