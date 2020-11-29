Son dakika haberleri! Vezirköprü İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Vezirköprü'de 12 milyon lira yatırım bedelli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin hizmete açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, inşaatı bitirilen tesiste içme suyu testlerine başlandığı aktarıldı.

İlçede içme suyu sorununin çözümü için 19 mahallenin ihtiyacını karşılayacak İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Saniyede 105 litre su temin edecek tesis ile Abdulgani, Atatürk, Bahçelievler, Çanaklı, Çayırbaşı, Cumhuriyet, Değirmenbaşı, Esentepe, Fazıl Ahmet Paşa, Hıdırlık, Kuruçay, Mehmet Paşa, Nalbantlı, Ortacami, Tabakhane, Taşkale, Tikenli, Yenimahalle ve Yeşilada mahallelerindeki su ihtiyacı karşılanacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, seçim meydanlarında verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurguladı.

Demir, şunları kaydetti:

"17 ilçemizin tamamında hizmet götürmeye devam edeceğiz. 31 Mart öncesinde ne söz verdiysek onu yerine getirme noktasında gayretimiz sürüyor. İnşallah 2024'e kadar hepsini tamamlayacağız. İnşaatı tamamlanan ve testleri devam eden Vezirköprü İçme Suyu Arıtma Tesisimiz de söz verdiğimiz yatırımlardan biriydi. Artık Vezirköprülü hemşehrilerim yazın su yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntı ve her yağmur sonrası karşılaşılan su bulanıklığından kurtulmuş olacak."

Tesisin 1700 metrekare alana kurulduğu ve 12 milyon lira yatırım bedelli olduğu belirtildi.