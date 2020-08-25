Son dakika haberleri! Vezne ve güvenlik görevlisini darp ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - KIRKLARELİ - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi hizmet binasındaki kamera kayıtlarına yansıyan olayda, arkadaşı ile vezne önünde bekleyen B.P. ile veznedar arasında sözlü tartışma çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:34

Kaynak: AA

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