Son dakika haberleri... (VİDEO-GRAFİK) - Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı Kiev çevresinde yoğunlaşıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... (VİDEO-GRAFİK) - Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı Kiev çevresinde yoğunlaşıyor

25.02.2022 17:23

Son dakika gündem haberi... Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşıyor KİEV (AA) – Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırdı.

Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşıyor

KİEV (AA) – Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırdı.

Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çaldı. Rus ordusu, Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurdu.

Saldırılar sırasında kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etti. Yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, şehrin "korkunç roket saldırıları" ile vurulduğunu ve hasarlı binaların ve düşen uçakların kalıntıları olduğunu belirtti.

Kent üzerinde bir savaş uçağı vuruldu. İlk başta uçağın Rusya'ya ait olduğu açıklansa da sonradan Ukrayna uçağı olduğu anlaşıldı.

Rus ordusu karadan ilerliyor

Rusya, hava harekatlarının yanı sıra karadan da kenti baskı altına aldı. Ukrayna ordusu, Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kentin etrafındaki 3 köprüyü havaya uçurdu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Rus askeri birliklerine ait tank konvoyunun İvankov ve Çernigiv tarafından başkent Kiev'e girmek üzere olduğunu bildirdi.

"Bugün çok zor bir gün olacak." ifadesini kullanan Geraşçenko, Rus tanklarının Ukrayna'nın elinde olan tanksavarlarla yok edilebileceğine dikkati çekti.

Rus askerleriyle Ukrayna ordusunun en sert çatışmalar yaşadığı noktalardan birisi de Kiev şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bir süre Rus askerlerinin eline geçen havaalanının kontrolünü yeniden sağladıklarını açıkladı.

Rusya'nın Kiev'i ele geçirmeye yoğunlaşmasının nedeni olarak, Ukrayna hükümetini devirmek ve Rusya yanlısı bir hükümet kurmak olarak gösteriliyor. ABD'li yetkililer de Rus birliklerinin şu anda Kiev'den sadece 30-35 kilometre uzakta olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini söyledi. Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre, düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Kiev'in yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini, Rus birliklerinin santrali ele geçirdiğini açıklamıştı.

Saldırıların başlamasından bu yana hem askeri personel hem de sivil 137 Ukraynalının öldürüldüğü, 316 kişinin de yaralandığını belirtilmişti.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Son dakika haberleri... (VİDEO-GRAFİK) - Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı Kiev çevresinde yoğunlaşıyor
Son dakika haberleri... (VİDEO-GRAFİK) - Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı Kiev çevresinde yoğunlaşıyor
Son dakika haberleri... (VİDEO-GRAFİK) - Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı Kiev çevresinde yoğunlaşıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... (VİDEO-GRAFİK) - Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı Kiev çevresinde yoğunlaşıyor - Son Dakika


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