Son dakika haberleri | Video konferanslara "Baalan" ile yerli çözüm - Son Dakika

Son dakika haberleri | Video konferanslara "Baalan" ile yerli çözüm

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yaygınlaşan video konferans uygulamalarına yerli ve milli olarak geliştirilen "Baalan" da dahil edildi.

Son dakika haberleri | Video konferanslara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yaygınlaşan video konferans uygulamalarına yerli ve milli olarak geliştirilen "Baalan" da dahil edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerli yazılım firması Mediatriple tarafından geliştirilen "Baalan" uygulaması, açık kaynak uygulamalarıyla tamamı yerli mühendis ve tasarımcılar tarafından oluşturuldu.

Şirketin, küresel pandemi sonrası yaşanan dijital dönüşüm sürecinde, online video konferans alanında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla ürettiği bu uygulama, aynı zamanda "Baalan.com" üzerinden online olarak da hizmet veriyor.

Baalan'daki araçlarla sunum ve ekranlar paylaşılabiliyor, anket yapılabiliyor ve uygulamanın kullanıcıları ortak bir doküman üzerinde çalışabiliyor. Hiçbir uygulama kurulumu gerektirmeyen Baalan, herhangi bir web tarayıcısı üzerinden bilgisayar, telefon ve tabletlerle de kullanılabiliyor.

Kamu Bilişim Dijital Zirvesi'nin altyapısı da Mediatriple'dan

Kamu Bilişim Derneği tarafından geçmiş yıllarda büyük konferans salonlarında yapılan "Kamu Bilişim Zirvesi" de, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Mediatriple altyapısıyla 20 Mayıs'ta "Kamu Bilişim Dijital Zirvesi" olarak gerçekleştirilmişti.

Mediatriple Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi İlker Kasaboğlu, video altyapı sistemlerine ilişkin şirketin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kasaboğlu, "2017 yılının ilk çeyreğinde temel taşları atılan 'Videoon.ly' video altyapı sistemleri projesiyle İstanbul Üniversitesi Teknokenti'ne kabul edildik. Bu sektörde yerli yazılımın olması yerli yazılım seferberliği anlamında da ülkemiz için önemli bir gelişme olmuştur." dedi.

Türkiye'de artık birçok şirketin müşterileriyle ve çalışanlarıyla kuracağı iletişimi video kanalıyla gerçekleştirdiğini belirten Kasaboğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde bu kullanım iki kat artış gösterdi. Video altyapı sürecinin en kritik noktası izlenen videonun donmadan, takılmadan, ses ve görüntü kaybı olmadan izleyen kişilere ulaştırılmasıdır. Bu sebeple arkadaki mimarinin ve altyapının çok güçlü olması gerekiyor. Biz bunun için 2009 yılından beri sahip olduğumuz CDN (content delivery network/içerik dağıtım ağı) altyapısını kullandık. Böylelikle büyük kapasiteli yayın olarak tabir ettiğimiz binlerce kişinin izlediği yayınları, donmadan, takılmadan izleyebiliyorsunuz. Kurumunuza özel video portalıyla kitlenize özel yayınlar yapabilme olanağına sahip oluyorsunuz. Ayrıca video reklam gelirlerini video servis sağlayıcısıyla paylaşmak zorunda da kalmadan kendiniz yönetiyorsunuz."

"Aktarım şimdi bulut sistemlerle gerçekleştiriliyor"

AA'nın da canlı yayın altyapısında kendilerini tercih ettiğini hatırlatan Kasaboğlu, canlı yayın aktarım hizmetleri "Videoon.ly"nin 2018 yılında yapılan Uluslararası Yayın Kongresi'nde (International Broadcast Convention/IBC) 3 dalda ödüle aday gösterildiğini bildirdi.

Kasaboğlu, bu uygulamada ise habercilerin çekmiş olduğu yayınların, IPTV teknolojisiyle 4 kanalda canlı yayınlanıp Türkiye'deki tüm televizyonlara Mediatriple CDN altyapısıyla internet üzerinden servis edildiği ifade ederek, "Yani eskiden uyduyla yapılan aktarım şimdi bulut sistemler üzerinden gerçekleştiriliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, canlı yayın aracına ihtiyaç duymadan, mobil olarak haberi canlı servis etme imkanı buluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilişim alanında milli seferberlik halinde olması gerektiğini vurgulayan Kasaboğlu, Baalan'ın bu seferberlikte köprü görevini üstlenebileceğini kaydetti.

Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Video konferanslara 'Baalan' ile yerli çözüm - Son Dakika Ekonomi

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