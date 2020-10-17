Son dakika haberleri: Vietnam'da toprak kaymak kayması: Ölü sayısı 62'ye yükseldi - Son Dakika

Vietnam'da sağanak yağışların nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybeden sayısının 62'ye çıktığı belirtildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da Thua Thien-Hue şehrinde bir hidroelektrik santrali inşaatında yaşanan toprak kayması sonucu ölü sayısı 62'ye yükseldi. Can kayıplarının genel olarak Quang Tri, Thua Thien Hue ve Quang Nam şehirlerinde meydana geldiği ifade edilirken, toprak kayması nedeniyle bir çok tarım arazisi sular altında kaldı. 461 bin 600'den fazla sığır ve kümes hayvanının da telef olduğu ifade edildi. Ayrıca, geçtiğimiz gün ülkenin kuzey ve orta-kuzey bölgelerini vuran Nangka tayfunu nedeniyle Hoa Binh şehrinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve Yen Bai şehrinde ise 1 kişinin kayıp olduğu belirtildi.