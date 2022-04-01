Son dakika haberleri... Vinç operatörünün öldüğü iş kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Vinç operatörünün öldüğü iş kazası güvenlik kamerasında

01.04.2022 13:31
Son dakika haberleri... Vinç operatörünün öldüğü iş kazası güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vinç operatörünün iş kazası sonucu hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vinç operatörünün iş kazası sonucu hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mehmet Küçükbaş'ın (44) üzerine yüzlerce kiloluk mermer blokunun bir anda devrilmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, çevredekilerin Küçükbaş'ı kurtarmaya çalıştıkları da görülüyor.

Akçaalan Mahallesi'ndeki bir işletmede dün vinçle aracın kasasına yüklemeye çalıştığı mermerler Mehmet Küçükbaş (44) üzerine düşmüş, operatör kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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İş Kazası, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Vinç operatörünün öldüğü iş kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika


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