ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Malatya'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomunun işçilerin üzerinde düşmesi sonucu yaralananlardan Mehmet Yel de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralı Musa A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası inceleme başlatan polis, 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika