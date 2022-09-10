Son dakika haberleri... Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 3 ölü, 1 yaralı (2)

10.09.2022 18:36
Son dakika haberleri... Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika habere göre ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİMalatya'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomunun işçilerin üzerinde düşmesi sonucu yaralananlardan Mehmet Yel de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Malatya'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomunun işçilerin üzerinde düşmesi sonucu yaralananlardan Mehmet Yel de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralı Musa A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası inceleme başlatan polis, 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


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Kaynak: DHA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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