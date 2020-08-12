Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.242,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.242,00 seviyesinde dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.246,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.242,00 seviyesinden işlem görüyor. Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 3'ün üzerinde artışla 1.240,25 puandan tamamlaması sonrası, akşam seansında kazançlarının bir kısmını geri vererek 1.237 puana indi. Analistler, dün spot piyasada bankacılık hisselerindeki güçlü alımların devam edip etmeyeceğinin endeks ve bağlı kontratların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi. Bugün ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 puanın destek, 1.270 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:39

Kaynak: AA

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