Son dakika haberleri... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.295,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.300,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 1.295,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, günün ilk yarısında 1.260 puana kadar gerileyen endeks kontratı, daha sonra kayıplarını kısmen telafi etti ve normal seansı yüzde 0,2 azalışla 1.281,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD ile Çin arasında 1. faz ticaret anlaşmasına ilişkin gidişatın görüşülmesi için tarafların ilerleyen günlerde bir araya gelineceğinin duyurulması sonrası pay piyasalarında küresel ölçekte alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamalarının piyasaların odağında olacağını kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.260 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.