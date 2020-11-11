Son dakika haberleri... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.394 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.401,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 1.394 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.387 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının küresel pay piyasalarını sektör bazında desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede Türk lirası satım yönünde gerçekleştirilecek para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde limitleri artırdığını kaydeden analistler, kararın yatırımcı güvenini ve bankacılık sektörünü destekleyici yönde olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.420 puanın direnç, 1.350 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.