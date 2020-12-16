Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.559,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.560,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.559,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.535-1.555 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hemen altında 1.552,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.557,00 puana çıktı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

TCMB Başkanı Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumda vereceği mesajların piyasaların yön üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, Fed'in ise yılın son toplantısında faizlerde ve varlık alımlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Analistler, Fed'in karar metni, gelecek dönem faiz patikasına ilişkin beklentileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının önemli olacağını belirterek, piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin güçlenebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.585 seviyesinin direnç konumunda olduğunu vurgulayan analistler, olası düşüşlerde 1.520 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.