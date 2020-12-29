Son dakika haberleri... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

29.12.2020 09:37
Son dakika haberleri... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Son dakika haber... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.591,50 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.591,50 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.594,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.591,50 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.586,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde açıklanacak ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.610 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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