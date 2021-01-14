Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

14.01.2021 09:37
Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Son dakika haber... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.721,50 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.721,50 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.723,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.721,50 seviyesinde işlem görüyor.

Dün dalgalı bir izleyen endeks kontratı, gün içinde 1.695,00 puana kadar gerilese de sonrasında yükselişe geçti ve normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.714,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.718,00 puana kadar çıktı.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu, ancak ABD'de bugün açıklanacak teşvik paketine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmalarının, risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde konut satışları ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.735 ve 1.750 seviyelerinin direnç, 1.680 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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