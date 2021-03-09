??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.621 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.621,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde, 1.621,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 1.609,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.614 puana çıktı.

Analistler, dün yüzde 1,60'ın üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke para birimleri ve pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60'ın üzerinde tutunamayarak yüzde 1,5680'e gerilemesi ile bugün Türk lirasının kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in gerçekleştireceği Türkiye konulu toplantı ile ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek "Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu" başlıklı oturumun takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.605 seviyesinin destek, 1.635 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.