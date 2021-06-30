Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.488 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.489,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.488,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, gün içinde 1.465 puana kadar gerilese de bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen kapattı ve normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.483,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesine karşın dün ABD'den gelen bazı aşıların yeni varyantlara karşı da etkili olduğuna ilişkin haber akışının küresel pay piyasalarında baskıları törpülediğini bildirdi.

Dün ABD borsalarındaki iyimserliğin bu sabah açılışta Asya'ya taşındığını ifade eden analistler, yurt içinde ise haziran vadeli kontratta bugün vade sonu olması sebebiyle dalgalı bir seyrin gözlemlenebileceğini söyledi. Endeks vadeli kontratta açık pozisyon sayısı 241 bin civarında bulunuyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 30 endeksinde 1 Temmuz itibariyle değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla endeks vadeli kontrata Ford Otomotiv Sanayi (FROTO) ve Vestel Elektronik (VESTEL) BIST 30 endeksine dahil edilirken, Oyak Çimento (OYAKC) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) endeksten çıkartılacak.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesinde öncü enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.470 ve 1.440 puanın destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.510 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.