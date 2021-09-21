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Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

21.09.2021 09:33
Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.518 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.518 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.519,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.518,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 1.511 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 1.508,50 puana indi.

Analistler, dün küresel pay piyasalarının Çinli Evergrande şirketine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından yeni günde tepki alımlarının etkisini artırdığını söyledi.

Bugün yurt dışında, ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.530 puanın direnç, 1.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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