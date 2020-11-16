Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

16.11.2020 09:43
Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Son dakika haberler: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.478 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.478 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.479,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 1 üzerinde 1.478 puandan işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.463 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini koruyarak 1.468 puana çıktı.

Analistler, Asya tarafında beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesiyle pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, Türk lirası varlıklardaki pozitif ayrışmanın devam edebileceğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ve ekim ayı bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.487 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve opsiyon Piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Caner Erkin, Rıdvan Dilmen'i geçerek milli takımda en çok asist yapan 7. oyuncu oldu "Ekmek yoksa pasta yesinler" sözüyle hafızalara kazınan Kraliçe Marie Antoinette'in ayakkabısı rekor fiyata satıldı Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor?         
09:51
İYİ Parti'den ihraç edilmesi beklenen Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia edildi İYİ Parti'den ihraç edilmesi beklenen Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia edildi         
09:35
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı         
09:04
Tadını beğendiği istiridye mantarını üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Tadını beğendiği istiridye mantarını üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:28
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Yaşlı adam tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu Yaşlı adam tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu         
00:26
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar         
21:16
Pandeminin başında Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu         
20:06
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 09:57:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei