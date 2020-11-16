Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Son dakika haberler: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.478 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.478 seviyesinde dengelendi. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.479,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 1 üzerinde 1.478 puandan işlem görüyor. Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.463 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini koruyarak 1.468 puana çıktı. Analistler, Asya tarafında beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesiyle pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, Türk lirası varlıklardaki pozitif ayrışmanın devam edebileceğini aktardı. Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ve ekim ayı bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.487 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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