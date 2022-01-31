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Son dakika haberleri: "VIP" sıfatıyla yönlendirilen FETÖ'cüleri muayene eden doktora dava - Son Dakika

Son dakika haberleri: "VIP" sıfatıyla yönlendirilen FETÖ'cüleri muayene eden doktora dava

31.01.2022 11:05
Son dakika haberleri: "VIP" sıfatıyla yönlendirilen FETÖ'cüleri muayene eden doktora dava

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı gerekçesiyle KHK ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneğinin (SAMADER) mütevelli heyetinde yer aldığı ve kendisine "VIP" sıfatıyla yönlendirilen örgüt üyelerini muayene ettiği belirlenen doktor hakkında "silahlı terör örgütüne üye...

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı gerekçesiyle KHK ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneğinin (SAMADER) mütevelli heyetinde yer aldığı ve kendisine "VIP" sıfatıyla yönlendirilen örgüt üyelerini muayene ettiği belirlenen doktor hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen bir şüphelinin yaklaşık iki ay önce verdiği ifade doğrultusunda, doktor M.Ç'nin örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarıldı.

Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.Ç. hakkında başlatılan soruşturma tamamladı.

Soruşturma sırasında, kardiyolog olarak çalıştığı devlet hastanesindeki görevinden ayrılan doktor M.Ç. hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili ayrıntılara yer verildi.

M.Ç'nin "FETÖ üyeliği"nden haklarında adli işlem yapılmış kişilerle çok kez yurt dışına seyahat ettiği ve çocuklarını örgütle iltisaklı eğitim kurumlarına gönderdiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, sanığın haklarında adli işlem yapılan FETÖ'nün "mahrem imam"larıyla irtibatlı olduğu, çalıştığı hastanede kendisine "VIP" sıfatıyla yönlendirilen örgüt üyelerini muayene ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"M.Ç'nin, örgüt hiyerarşisi içerisinde SAMADER'in mütevelli heyetinde yer aldığı, toplantılarda öne çıktığı, örgütsel toplantılarda 'cemaatin yetiştirdiği kişi' olarak tanıtılıp takdim edildiği, sohbet adı altında yapılan toplantılara düzenli katıldığı, örgüte himmet adı altında yardımda bulunduğu, sohbet toplantılarına başkalarını davet ederek katılımı artırdığı, FETÖ'nün amaçlarını ve yöntemlerini bilerek ve isteyerek hiyerarşik yapıya dahil olduğu, iradesini örgüte özgülediği dikkate alınarak, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur."

Örgütsel eylemleri tanık ifadesinde

İddianamede, hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık T.Ö, sanıkla KHK ile kapatılan SAMADER'de tanıştığını belirtti.

M.Ç'nin dernekte uzman doktorlar tarafından oluşturulan sohbet grubunda yer aldığını bildiren T.Ö, şunları kaydetti:

"Sanık, dernekte mütevelli olarak, yani örgüt adına sorumluluk alan, himmet veren, sohbet adı altındaki toplantılara yeni kişileri davet eden heyetin içerisinde yer alıyordu. M.Ç, kendi branşından olan doktorları örgüte kazandırmak için SAMADER'de düzenlenen örgütsel toplantılara getiriyordu. FETÖ adına onlara 'abilik' yapıyordu. Ayrıca örgütün akademisyen grubunda bulunuyordu. Dernekten sorumlu 'mahrem imam' sohbet toplantılarında M.Ç'yi 'cemaatimizin yetiştirdiği abimiz' diye takdim ediyordu. M.Ç. düzenli olarak örgüte bağlı bu derneğe himmet adı altında para veriyordu. Örgüt içerisinde önemli bir yere sahipti. O dönemde doktorlardan maaşlarının yüzde 10'u örgüt için toplanıyordu."

Diğer gizli tanık da "M.Ç'nin FETÖ içerisinde aktif olarak yer aldığı herkes tarafından konuşulurdu. Sohbet toplantılarına katılıyordu. FETÖ'nün sözde üst düzey elemanları, doktor M.Ç'ye VIP sıfatıyla gelir ve muayene olurdu. Kendisine yönlendirmeyi B.Y. bizzat yapardı." ifadelerini kullandı. ?????

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Kanun Hükmünde Kararname, Fetullahçı Terör Örgütü, Adana, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'VIP' sıfatıyla yönlendirilen FETÖ'cüleri muayene eden doktora dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: "VIP" sıfatıyla yönlendirilen FETÖ'cüleri muayene eden doktora dava - Son Dakika
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