Son dakika haberleri... Viranşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere teşekkür belgesi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Viranşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere teşekkür belgesi

07.01.2021 09:17
Son dakika haberleri... Viranşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere teşekkür belgesi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Viranşehir Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan işletmelere teşekkür belgesi verdi.

Viranşehir Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan işletmelere teşekkür belgesi verdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 çalışma rehberinde belirtilen kurallara uyan ve "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasının "Güvenli Alan" özelliğini kullanan işletmelere teşekkür belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Dereci, koronavirüs tedbirleri kapsamında sahada denetimlerin devam ettiğini belirterek, "İlçemizde belirli periyotlarla yaptığımız denetimlerde esnaf ve vatandaşlarımıza koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulmasının hayati öneme sahip olduğu konusunda uyarı ve hatırlatmalarda bulunuyoruz. Denetimlerde esnaflarımızın salgına karşı alınan tedbirlere uyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Saha koordinatörlerimizin yaptığı denetimlerde salgının yayılmasına karşı alınan tedbirlere gerekli hassasiyet ve özeni gösteren esnaflarımıza teşekkür belgesi takdim ettik. Esnaflarımıza gayretlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımızdan da aynı özen ve hassasiyeti bekliyoruz. Bütün dünyayı her alanda etkileyen Kovid-19 salgınına karşı ülke olarak birlikte mücadele edersek salgının önüne geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Viranşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere teşekkür belgesi - Son Dakika


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