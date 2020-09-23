ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir araçta 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı. Aramada, aracın bagajında gizlenmiş 2 uzun namlulu silah, 5 şarjör ile 177 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:09 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Viranşehir'de silah kaçakçılığına 2 gözaltı - Son Dakika