Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında - Son Dakika

Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında

09.12.2020 10:43
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında, System.String[]

Son dakika gündem haberi: KORONAVİRÜS salgınında virüse yakalanan ve durumu ağır olmayan pek çok hasta evde karantinada kalıyor.

KORONAVİRÜS salgınında virüse yakalanan ve durumu ağır olmayan pek çok hasta evde karantinada kalıyor. Karantinada olanların dışarı ile tek bağlantısı ise her gün atmak zorunda olduğu çöpleri oluyor. Bu noktada devreye giren apartman görevlileri ise tüm risklere rağmen her gün işlerini yapmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını sürecinde iş yükü artan çalışma kollarından biri de apartman görevlileri oldu. Binlerce kişi evlerine kapanırken apartman görevlileri işlerini yapmaya devam etti. Koronavirüse yakalanan ve durumu ağır olmayan pek çok hasta evde 14 gün karantinada kalarak tedavi oluyor. Evinde tedavi gören pozitif vakaların dışarı ile tek bağlantısı ise her gün atmak zorunda oldukları çöpler oluyor. Kalabalık sitelerde çalışan apartman görevlileri ise başta bu duruma endişelendiklerini ama işlerini yapmaya devam ettiklerini belirtiyor.

KARANTİNA ALTINDAKİ KİŞİLERİN ÇÖPLERİNİ TOPLUYORLAR

Beylikdüzü'nde 78 dairelik apartmanda görevli olarak çalışan Mustafa Bayraktar, apartmanda bir daire sakinin koronavirüse yakalandığını ve o dairenin çöplerini ayrı olarak topladığını söyledi. Bayraktar, "Virüs başladığında beri korkuyoruz ama elimizden geldiği kadarıyla burada insanların sağlığı için çalışıyoruz. Hem temizliklerini yapıyorum hem çöplerini atıyorum. Daha önce birkaç dairede hasta olan oldu. Onların çöplerini tek aldım. Elimde eldiven oluyor zaten, eldivenin üzerine poşet geçirip çöp bidonuna tek olarak attım. Diğer dairelerin çöpleriyle karıştırmadım. O dairenin çöpünü attıktan sonra yeni eldiven takıp diğer dairelerin çöplerini topladım. Daha sonra temizlik yapıp, dezenfektan sıktım" diye konuştu.

"İSTER İSTEMEZ ENDİŞELENİYORUZ"Bir başka apartman görevlisi Yavuz Pasul ise, "Daire sakinleriyle irtibat kurmuyoruz. Kapılarından çöplerini alıyor, temizlik işlerimizi yapıyoruz. Pozitif olanlar oldu ama onları görmedik. Akşamdan çöplerini koydular biz sabahları topladık. İster istemez endişeleniyoruz. Çocuklarımız var. İnsan böyle bir dönemde hasta olmak istemez" dedi.

Çalıştığı sitede 108 daireye baktığını ifade eden Sait Tan da hangi dairede hasta olduğunu bilemeyeceğini bu yüzden tüm tedbirleri alarak çalıştığını ifade ederek, "Biz normal işimizi yapıyoruz ama hijyenimize dikkat ediyoruz. Çöpleri aldıktan sonra özellikle dezenfekte ediyoruz ellerimizi" dedi.


- İstanbul
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında

Koronavirüs, Bayraktar, Apartman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında - Son Dakika


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