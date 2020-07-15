Son dakika haberleri! Virüs kalp hastalıklarına neden olabilir
Son dakika habere göre Korona virüsle ilgili bir araştırma yapıldı.
Korona virüsle ilgili bir araştırma yapıldı. Araştırma, virüsün kalp hastalıklarına neden olabildiği gerçeğini ortaya koydu. Corona virüs ciddi kalp hastalıklarına neden olabilir İskoçya'da virüse dair bir araştırma yapıldı. Çalışmada 69 ülkeden bin 200 Covid-19 hastasının verileri incelendi. Bilim insanları Covid-19'un beyinde neden olduğu hasarın ardından kalbe de ciddi zarar verebileceğini ortaya koydu. Zira, hastaların yarısından fazlasının kalp faaliyetlerinde anormallik tespit edildi.
Yüzde 15'inde Covid-19'un ardından kalp yetmezliği ve aort anevrizması gibi ciddi kalp hastalıklarından görüldüğü belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:37 Kaynak: İHA
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