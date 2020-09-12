Son dakika haberleri | "Virüs kaparım" korkusu böbreğini kaybetme noktasına getirdi - VAN - Son Dakika

Son dakika haberleri | "Virüs kaparım" korkusu böbreğini kaybetme noktasına getirdi - VAN

Son dakika haberlerine göre Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye gitmeye çekinen böbrek hastası 60 yaşındaki Halis Akşit, tedavilerini aksatınca enfeksiyon dolayısıyla sağ böbreğini kaybetmeyle karşı karşıya kaldı.

Son dakika haberleri |

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye gitmeye çekinen böbrek hastası 60 yaşındaki Halis Akşit, tedavilerini aksatınca enfeksiyon dolayısıyla sağ böbreğini kaybetmeyle karşı karşıya kaldı.

Erciş ilçesinde çiftçilik yapan 10 çocuk babası Akşit, iki yıldan bu yana yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedaviye başladı.

Kovid-19 salgının kentte görülmesinin ardından "virüs kaparım" korkusuyla hastaneye gitmeyerek tedavisini aksatan Akşit, ağrılarının artması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Geçen hafta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne getirilen Akşit'in yapılan tetkiklerinde idrar kanalında 2,5 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi.

Oluşan enfeksiyon nedeniyle sağ böbreğin fonksiyonunun bozulmasına neden olan taşın olan taşın çıkarılması için Akşit'in "üreterorenoskopi (URS)" yöntemiyle ameliyat edilmesine karar verildi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kerem Taken ve Üroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Recep Eryılmaz'ın gerçekleştirdiği ameliyatta, Akşit'in idrar kanalındaki taş çıkartıldı.

Doktorları, tedavisi süren Akşit'in test sonuçlarının istendiği gibi çıkmaması durumunda böbreğinin alınacağını belirtti.

"Hastanın böbrek kaybı yaşamasını önlemeye çalışıyoruz"

Doç. Dr. Taken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kronik rahatsızlığı olanların Kovid-19 sürecinde tedavilerine ara vermemeleri gerektiğini söyledi.

Halis Akşit'in virüs kapma endişesiyle sağlık kuruluşlarına gidemediğini, bu durumun hastalığının ilerlemesine neden olduğunu belirten Taken, şunları kaydetti:

"Hastamızın taş hastalığı öyküsü bir yıldır devam ediyor. Hastamız Kovid-19 kapma korkusuyla 8 ay boyunca hastaneye gitmeye çekinmiş. Bu süre zarfında hastada ciddi bir enfeksiyon tablosu gelişiyor. Hasta merkezimize başvurduğunda yatışını gerçekleştirdik. Bir haftalık tedavinin ardından hastamızı URS yöntemiyle ameliyat ettik. Böbrekte çok ciddi bir şişme ve fonksiyon kaybı söz konusuydu. Stent uygulamasını yaptık. Hastayı takip programımıza aldık. Gerekli testleri yapıp böbreğin ne kadar çalıştığına bakacağız. Hastanın böbrek kaybı yaşamasını önlemeye çalışıyoruz. Test sonuçları beklediğimiz gibi gelmezse hastanın sağ böbreğini almak zorunda kalacağız."

"Kronik rahatsızlığı bulunanlar kontrollerini aksatmasın"

Hastaların tedavilerini Kovid-19 bölümlerinden ayrı bir alanda, gerekli hassasiyeti göstererek gerçekleştirdiklerini vurgulayan Taken, şöyle devam etti:

"40 yaş üzeri insanlarda taş hastalığı oldukça fazla görülüyor. Salgın sürecinde hastaların sağlık kuruluşlarına gitme sıklığının azaldığını görüyoruz. Bu durum Kovid-19 bulaşıcılığının önlenmesi adına önemli ancak kronik hastalığı olanların bu süreçte kontrollerini aksatmamalarını öneriyoruz. Hastaların kontrol aralıklarını hastaneye daha az gelmeleri için mümkün olduğunca uzun tutuyoruz. Kontrollerde böbreklerde fonksiyon kaybının ortaya çıkmasını engellemeye çalıyoruz. Zamanında müdahale edilemeyince böbreklerde enfeksiyon ve fonksiyon kaybı oluşabiliyor. Böyle olunca ciddi anlamda hayati riskler ortaya çıkıyor. Kronik rahatsızlığı olanların, Kovid-19 süresince doktorlarımızın belirlediği kontrol takvimini aksatmamalarını öneriyoruz."

"Hastaneye gitmekten korkuyordum"

Hasta Halis Akşit ise salgının Türkiye'de görülmesinden sonra hastaneye gitmeye çekindiğini anlattı.

Hastanelerde virüse karşı gerekli önlemlerin alındığını dile getiren Akşit, "Böyle olduğunu bilseydim çok önceden tedavi olmaya gelirdim. Evdeyken sıklıkla ağrılarım oluyordu. Salgın sürecinde hastaneye gitmekten korkuyordum. Ağrılarım çok olunca sağlık ocağında iğne yaptırıyordum. Hastaneye geç geldiğim için böbreğim enfeksiyon kapmış. Erken tedavi olsaydım böyle olmazdı. Hastaneye gitmeye çekinen hastalara koronavirüse karşı her türlü önlemin alındığını söylemek istiyorum. Tedavilerini yarım bırakmasınlar. Doktorlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Virüs kaparım' korkusu böbreğini kaybetme noktasına getirdi - VAN - Son Dakika

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