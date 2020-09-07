Son dakika haberleri: Vitamin deposu avokadonun fiyatı ateş pahası - Son Dakika

Son dakika haberleri: Vitamin deposu avokadonun fiyatı ateş pahası

Gelen son dakika haberlerine göre Yüksek düzeyde iyi yağ içeren, son derece düşük kolesterol düzeyi ve zengin kremalı bir tada sahip avokadonun tezgahtaki fiyatı vatandaşın cebi yakıyor.

Son dakika haberleri: Vitamin deposu avokadonun fiyatı ateş pahası, System.String[]

Yüksek düzeyde iyi yağ içeren, son derece düşük kolesterol düzeyi ve zengin kremalı bir tada sahip avokadonun tezgahtaki fiyatı vatandaşın cebi yakıyor.

C, E, K ve B-6 vitaminlerinin yanı sıra riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, magnezyum, potasyum, lutein, beta-karoten ve omega-3 yağ asitlerinin harika bir kaynağı avokado, son yıllarda Türkiye genelinde bilinen bir meyve haline geldi. Daha önce ülkede yetişmeyen, ancak son zamanlarda Alanya, Antalya bölgelerinde üretime başlayan bu meyve, 7'den 70'e kadar yer yaştaki vatandaşların vücudunda gerektiği tüm vitaminlerini karşılayabiliyor. Ancak ülkede avokadonun üretimi gerektiğinin çok aşağısında olması halinde vatandaşların yüksek talebi, pazardaki fiyatı her zaman yüksek tutuluyor. Yurtdışından gelen avokadoların fiyatları yerlilerden biraz düşük olsa da, vatandaşlar en çok yerli avokadoyu tercih ediyor.

Genellikle kış aylarında çorba ya da salata veya bir meyve gibi çığ tüketilen avokadonun sezonun ilk fiyatları ise herkesi şaşırtıyor. Eskişehir Kapalı Pazarındaki meyve tezgahlarında yaklaşık 210-250 gramlık bir avokado 10 liraya satılırken, bu doğrultusunda kilosu neredeyse 50 liraya kadar tırmanıyor. Sezonun ilk avokado olduğu için fiyatlar şuan çok yüksek olduğu belirten manavlar, 1-2 ay sonra düşecek fiyatında da tanesi 7-8 liradan satılacağı belirtti.

"TANESİ 10 LİRA"

Eskişehir'de bulunan manav Hakan Araç, sezonun ilk avokadonun pazardaki fiyatı ile ilgili konuştu. Araç, "Şuan gelen avokadolar sezonun ilk avokadolarıdır. Kışın avokadoları daha yeni yeni tezgahlara düştü. Şuanda tanesi 10 liraya satılıyor. Ama ilerleyen günlerde üretim daha da bollaşacak ve o zaman fiyatlar biraz düşecek. Ama o düşüş de çok büyük bir düşüş olmayacak. Şuan tanesi 10 liraya satılıyorsa, o zaman 7-8 liraya kadar düşecek. Çok da düşen bir ürün değil yani. Eskiden Türkiye'de bu meyvenin üretimi yoktu. Son 4-5 senedir Alanya, Antalya'da üretim oluyor. Ama tabi bu ülke genelinde gerektiği miktarda değil. O yüzden bunun fiyatı hep yüksek kalıyor" dedi.

Avokadoya olan vatandaşların ilgisini da aktaran Araç, "Şuan da talep var, ama bu meyve kışın tüketildiği için talep azdır. Yazın insanlar bu meyveyi pek kullanmıyor. Şuan sadece avokadonun faydalarını bilen, yaz boyunca avokadonun çıkmasını bekleyen, özel ihtiyaç doğrultusunda alıyorlar" diye belirtti.

AVOKADONUN KULLANIMI DA ÇOK

Kapalı pazarında bulunan diğer bir manav Emin Özkaya da avokadonun tüketilmesi hakkında bilgi verdi.

Özkaya, "Avokado çabuk yumuşayan bir meyvedir. Onun için eve aldıktan sonra bunu buzdolabına koymaması gerekiyor. Normal rafa koyulması ve 2-3 günde tüketilmesi gerekiyor. Pazarda şuan buldukları evde 2-3 gün bekledikten sonra helva gibi yumuşak olacak. O zaman yemesi daha farkı ve güzel bir lezzet veriyor. Ama bundan fazla bekleniyorsa çürüyecek. Vatandaşlar avokadoyu çok farkı şekillerde kullanabiliyorlar. İki çeşit yani sert ve yumuşak avokado oluyor. Yumuşak olanı çocuk ve yaşlılara yedirebilir. Yoğurt yapılabilir. Sosu yapılabilir. Kahvaltı için reçel yapılabilir. Sert olanı da çorba ve mevsim salatalara katabilir. Genç yaştakiler kavunu soyduktan sonra biraz tuz, zevkine göre biraz karabiber katarak çığ tüketebiliyorlar" şeklinde anlattı.

(Moshıur Rahman/İHA)

Türkiye, Antalya, Alanya, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Vitamin deposu avokadonun fiyatı ateş pahası - Son Dakika

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