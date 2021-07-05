Son dakika haberleri... Vitesi karıştırınca hastane bahçesine uçtu - Son Dakika

Tokat'ta otomobilini park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü vitesi karıştırınca ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında meydana geldi. Park halindeki otomobilini çıkarmak isteyen sürücü, iddiaya göre, vitesleri karıştırdı. Geri çıkmak isterken otomobilini yanlışlıkla birinci vitese takan sürücünün gaza basması ile araç ileri hareket etti. Yaklaşık 3 metre yüksekten ağaçlık alana düşen otomobilden kadın sürücü yara almadan kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında araç, çekici ile kaza mahallinden kaldırıldı. - TOKAT