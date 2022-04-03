Son dakika haberleri | Viyadük inşaatında 7 saat havada asılı kalan işçileri itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Viyadük inşaatında 7 saat havada asılı kalan işçileri itfaiye kurtardı

03.04.2022 22:26
Son dakika haberleri | Viyadük inşaatında 7 saat havada asılı kalan işçileri itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Konya'da, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Eğiste Viyadüğü inşaatında 7 saat havada asılı kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'da, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Eğiste Viyadüğü inşaatında 7 saat havada asılı kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya- Hadim kara yolu üzerinde yapımı süren ve bitirildiğinde Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü olacak Eğiste Viyadüğü'nün 166 metrelik ayağında kurulu asansörde teknik bir arıza nedeniyle asılı kalan 2 işçiyi diğer arkadaşları oldukları yerden kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

Bunun üzerine işçiler Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 166 metrelik köprü ayağının 120'nci metresinde asılı kalan işçileri kurtarmak için çalışmalara başladı. Viyadükte asansöre ulaşan ekipler dikkatli çalışmayla her 2 işçiyi de sağ salim kurtardı.

Toplam 8 orta ayak üzerinde inşa edilen viyadük köprü, Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü olma özelliğini taşıyor.

Son dakika haberleri | Viyadük inşaatında 7 saat havada asılı kalan işçileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Viyadük inşaatında 7 saat havada asılı kalan işçileri itfaiye kurtardı

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İç Anadolu, Akdeniz, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Viyadük inşaatında 7 saat havada asılı kalan işçileri itfaiye kurtardı - Son Dakika


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