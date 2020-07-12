Son dakika haberleri: Vize'de lavanta hasadı heyecanı - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, kozmetik ve temizlik sanayisinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılan lavanta hasadının heyecanı yaşandı.



Vize ilçesinde ürün deseni içerisinde yer almayan ancak alternatif ürün olabileceği düşünülen lavantanın her sene dikim alanının arttığı, 2020 yılı itibariyle lavanta dikili alanın yaklaşık 50 dekara ulaştığı belirtildi. İlçede birçok vatandaş için fotoğraf stüdyosuna dönüşen mor lavanta tarlalarında hasat dönemi başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdür Zeynep Şeyda Gürsu ve Ziraat Mühendisi Esen Kesimci, fide satışı yapan üretici Hüseyin Kayrak'ın gerçekleştirdiği lavanta hasadına eşlik etti. Hasat esnasında üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemeleri ve projeleri anlatılarak bilgi alış verişinde de bulunuldu. - KIRKLARELİ