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Son dakika haberleri | Vize dolandırıcılarına operasyon: kırmızı bültenle aranan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Vize dolandırıcılarına operasyon: kırmızı bültenle aranan dolandırıcı yakalandı

09.02.2022 23:34
Son dakika haberleri | Vize dolandırıcılarına operasyon: kırmızı bültenle aranan dolandırıcı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, vize danışmanlık şirketi adı altında vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, vize danışmanlık şirketi adı altında vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında ülkesinde kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Rustam Muminov da yer alıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, vize danışmanlık şirketi adı altında dolandırıcılık yapan bir şebeke tespit edildi.

Şebekeye yönelik altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde operasyon düzenlendi. Baskınlarda Almanya ve İtalya gibi Avrupa Birliği üyesi ülkeleri için vize danışmanlık hizmeti veren özel şirketlerin logo ve internet sitelerini taklit ederek sahte vize hizmeti sağlayan şebeke üyesi 4 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında Özbekistan tarafından kırmızı bültenle aranan Rustam Muminov'un da olduğu öğrenildi.

Özbek asıllı Rustam Muminov ile aynı soruşturmada yakalanan 3 kişi polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa sevk edilen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Muminov ve adı açıklanmayan bir şüpheli "dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Vize dolandırıcılarına operasyon: kırmızı bültenle aranan dolandırıcı yakalandı
Son dakika haberleri | Vize dolandırıcılarına operasyon: kırmızı bültenle aranan dolandırıcı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Özbekistan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Vize dolandırıcılarına operasyon: kırmızı bültenle aranan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika


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