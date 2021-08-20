Elbistan Gençlik Merkezi'nce kırsal mahallerde kurulan açık hava sinemasıyla gençlerin aileleriyle birlikte film izlemesi sağlanıyor.

Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Elbistan Gençlik Merkezi tarafından kırsal mahallelerdeki gençlerin aileleriyle beraber sinemada film izlemelerini sağlamak için bir proje hazırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan "Vizontele Köyde" projesi kapsamında, kırsal mahalle meydanlarına kurulan açık hava sinemasıyla, gençlerin aileleriyle birlikte film izleyip sinema keyfi yapmaları sağlanıyor.

Yere serilen minderlere oturan çocuklar ön sırada yerini alırken, film başlamadan önce patlatılan mısırlar izleyicilere ikram ediliyor.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onay verdiği proje ile birçok kırsal mahallede vatandaşları sinema ile buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin aileleriyle beraber açık hava sinemasına büyük ilgi gösterdiğini belirten Türkan, şunları kaydetti:

"Merkezimizce hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan 'Vizontele Köyde' projesi kapsamında eğlence sektörünün başında gelen kültür aktarımının aracı olan sinemayı köylerimize taşıyoruz. Proje kapsamında köylerde kurduğumuz açık hava sineması ile gençlerimizle vatandaşlarımızla farklı bir gün yaşamak istedik. Köy meydanında kurduğumuz açık hava sinemasıyla köyde yaşayan gençlerimiz çocuklarımız, aileleriyle beraber sinema hizmetimizden faydalandılar. Gençlik merkezimize gelme imkanı bulunmayan vatandaşlarımızın ayağına biz gidiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız çok mutlu. Köylerinde böyle bir etkinliğin ilk defa olduğunu söylüyorlar. Çok memnun oldular."