Son dakika haberleri: Vladimir Jirinovskiy için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Vladimir Jirinovskiy için cenaze töreni düzenlendi

08.04.2022 18:05

Son dakika haberleri... Rus Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy için Moskova'da cenaze töreni düzenlendi.

Rus Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy için Moskova'da cenaze töreni düzenlendi. Jirinovskiy, aşırı milliyetçi fikirleriyle Rus siyasetine damga vurmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Vyaçeslav Volodin, genel kurul toplantısında, Jirinovskiy'in yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

75 yaşındaki Jirinovskiy, Kovid-19 teşhisiyle 2 Şubat'tan bu yana Moskova'da kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu.

Vladimir Jirinovskiy kimdir?

Rus siyasetinin önde gelen isimlerinden olup Batı karşıtı söylemleriyle tanınan Vladimir Jirinovskiy, 26 Nisan 1946'da Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da doğdu.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsünden mezun olan Jirinovskiy, 1977'de hukuk bölümünü tamamladı.

1983 yılında, Mir yayıncılık şirketinde hukuk biriminde başkan olarak göreve başlayan Jirinovskiy için bu, siyasi kariyerinde sıçrama oldu.

Jirinovskiy, 1987'de Rusya Liberal Demokrat Partisini (LDPR) kurdu. Bir yıl sonra, Moskova merkezli partinin başına geçen Jirinovskiy, Batı karşıtı ve çatışmacı görüşleri nedeniyle kısa sürede partiden atıldı.

İngiltere'yi Rusya'nın "son birkaç yüzyılın en büyük düşmanı" olarak nitelendiren Jirinovskiy, popülist ve milliyetçi söylemiyle tanınıyor.

Aynı isimle, 1991'de kendi partisi LDPR'yi kuran Jirinovskiy, Rusya Başkanlığına aday oldu. Seçimlerde oyların yüzde 7,8'ini alarak üçüncü sıraya yerleşti ve böylece daha fazla tanınma fırsatı elde etmiş oldu.

Jirinovskiy, LDPR'nin, 1993'te Rusya parlamento seçimlerinde oyların yüzde 22,8'ini kazanmasıyla dünyayı şaşkına uğrattı.

Öte yandan, Yahudi kökenli olduğu iddialarını sert bir şekilde reddeden Jirinovskiy, daha sonra babasının Yahudi olduğunu açıkladı.

Jirinovskiy, devlet başkanlığına çok kez aday oldu ancak kazanamadı.

1999'daki parlamento seçimlerinde, LDPR parti üyeleri kara para aklama ile suçlanarak seçimlerden diskalifiye edildi. Ardından, Jirinovskiy daha küçük siyasi hareketlere katılıp alt yasama meclisi Duma'da 17 sandalye kazanmayı başardı.

Jirinovskiy 2000 ve 2004 yıllarında Duma Başkan Yardımcısı seçildi.

En son aday olduğu 2012 devlet başkanlığı seçimlerinde ise Jirinovskiy oyların sadece yüzde 6'sını alabildi.

İngilizce, Fransızca, Almanca bilen Jirinovskiy, Türkçe de konuşuyordu.

Son dakika haberleri: Vladimir Jirinovskiy için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberleri: Vladimir Jirinovskiy için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberleri: Vladimir Jirinovskiy için cenaze töreni düzenlendi

YORUMLAR
500
Rus siyasetçi Vladimir Jirinovskiy hayatını kaybetti Rus siyasetçi Vladimir Jirinovskiy hayatını kaybetti Son dakika! Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor Son dakika! Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor

Liberal Demokrat Parti, Moskova, Cenaze, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Vladimir Jirinovskiy için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:34 Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 18:14:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Vladimir Jirinovskiy için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement