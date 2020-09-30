Son dakika haberleri: Vücudunda yara ve yanık izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki Suriyeli bebeğin ölümü - Son Dakika

Sancaktepe'de vücudunda yara ve yanık izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki Suriyeli bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gazi Mahallesi'nde anne ve babasıyla yaşayan 1 yaşındaki Hayat bebeğin vücudunda yara ve yanık izleriyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan anne ve babanın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen bebeğin babası A.N. ile annesi V.B. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, anne V.B'nin "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına, şüpheli baba A.N'nin ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüpheli anne V.B. hakimlikteki sorgusunda mama yedirdikten sonra çocuğunu yatırdığını belirterek, "Eşim iş aramaya çıkmıştı. Çocuğum yatağa kustu. Ben de temizledim. Kızım uyanıktı. Kendi kendine oynuyordu. Bir süre sonra tekrar kustu. Üstünü değiştirmek için kalktım. O anda başım döndü. Çocuğumun üstüne düştüm. Ne kadar çocuğun üstünde kaldığımı bilmiyorum. Uyandığımda çocuğun altımda olduğunu gördüm. Sapsarı kesilmişti, inliyordu. Hemen eşimi aradım. 'Kızımın durumu iyi değil nefes alamıyor' dedim." şeklinde ifade verdi.

Daha sonra eşinin gelmesiyle çocuğu hastaneye götürdüklerini anlatan anne V.B, ifadesinde şunları kaydetti:

"Gece uyandığında gözleri açık gördüğümde çocuktan korkuyordum. Olmadık hislere kapılıyordum. Bazen çocuğumu çok seviyordum. Bazen de hiç sevmiyordum. Ben bilinçsiz şekilde çocuğumu çimdikliyordum. Kendimi kaybettiğimde bunu yapıyordum. Çocuğumun karnını ısırdım. 3 ay önce annemi kaybettim. Çocuğumu bazen seviyordum. Sevmediğim zamanda ısırıyordum. Ben bu olayı çok korktuğum için eşime anlatmadım. Hiç bir şeye tanık olmadı. Eşim, çocuktaki morlukları hiç görmedi. Çocuğuma uzun giysiler giydiriyordum. Bu yüzden eşim hiç anlamadı. Diğer çocuklarıma böyle bir şiddet uygulamadım. Çok pişmanım. Çok da kalbim ağrıyor. Vicdanım sızlıyor."

Olay

Gazi Mahallesi'nde anne ve babasıyla birlikte yaşayan 1 yaşındaki Hayat bebek, vücudunda yara ve yanık izleriyle Sancaktepe Eğitim Hastanesi'ne kaldırılmış, daha sonra Çekmeköy'deki bir hastaneye sevk edilen bebek burada hayatını kaybetmişti.

Bebeğe işkence yapıldığı şüphesi üzerine anne ve baba gözaltına alınırken, Hayat bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.