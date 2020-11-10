Son dakika haberleri... WhatsApp grubu kurarak uygulama noktalarını ifşa eden grup üyeleri hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerinin uygulamalarını birbirlerine haber vermek için bir WhatsApp grubunun kurulduğunu belirleyen polis harekete geçti. Grupta bulunan yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürülüğü ekipleri şehri farklı noktalarında uygulama gerçekleştiriyor. Yapılan uygulamaları birbirine haber vermek maksadıyla bazı şüpheliler WhatsApp grubu kurdu. Bunu gören polisler grubu belirledi. Grupta bulunan kişilerinin bilgileri alan İnegöl polisi durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Savcının talimatıyla grupta bulunan yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma açıldı. Polis şimdi telefon numaralarında şahısların kimliklerini belirleyerek gereken işlemleri başlattı.

Grubunun deşifre edilmesiyle gruptakiler birbirleriyle şu paylaşımı yaptı: "Arkadaşlar grubumuz az önce emniyet ekiplerince açığa çıkarılmıştır. Terörle mücadele, narkotik, asayiş tarafından incelemeye alındı. Grupta iyi niyetli arkadaşlar olduğu gibi, art niyetli terörist ve torbacılar olabilir. Devletimizin, polisimizin bir damla kanı akacağına benim kanım aksın." - BURSA