Son dakika haberleri... WSJ-Google ve Facebook'tan olası rekabet davasında güçbirliği - Son Dakika

Son dakika haberleri... WSJ-Google ve Facebook'tan olası rekabet davasında güçbirliği

22.12.2020 12:02
Son dakika haberleri... WSJ-Google ve Facebook'tan olası rekabet davasında güçbirliği, System.String[]

Son dakika haberler... Google ve Facebook, çevrimiçi ilanlar konusundaki anlaşmalarına ilişkin açılabilecek olası rekabet davasında birlikte hareket etme konusunda anlaştı.

Google ve Facebook, çevrimiçi ilanlar konusundaki anlaşmalarına ilişkin açılabilecek olası rekabet davasında birlikte hareket etme konusunda anlaştı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ), çevrimiçi ilanlara ilişkin bir dava taslağına dayandırılan haberine göre iki teknoloji devi, aleyhlerine açılabilecek herhangi bir rekabet davasına karşı güçlerini birleştirecek.

WSJ haberine göre, dava taslağında her iki şirket de çevrimiçi reklam sözleşmelerine karşı rekabet soruşturması olasılığını biliyorlar. Habere göre, olası davanın temelini, Facebook ve Google'ın karşılıklı olarak reklamlarda rekabet etmeme konusunda anlaşmaları oluşturuyor.Her iki şirket de, gazeteye yolladıkları ayrı ayrı açıklamalarda, bu konuda kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiklerini belirttiler.


Wall Street Jurnal Gazetesi, Facebook, Google, Dava, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... WSJ-Google ve Facebook'tan olası rekabet davasında güçbirliği - Son Dakika Ekonomi


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